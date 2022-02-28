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Раскрыт дизайн iPhone 14 Pro

Инсайдеры рассказали, что iPhone 14 Pro лишится «моноброви»

Фото: Mike Segar / Reuters

Новые премиальные iPhone выйдут с обновленным экранным вырезом. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Журналисты ссылаются на отчет анонимного китайского инсайдера в Weibo. Согласно имеющимся данным, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max будут иметь в экране два отверстия под датчик Face ID и фронтальную камеру. Базовые iPhone 14 и 14 Max выйдут с традиционной «монобровью» — специалисты уверены, что подобный дизайн сохранится еще как минимум на один год.

Раскрытую информацию о том, что премиальные телефоны Apple лишатся привычного выреза, подтвердил популярный блогер Джон Проссер (Jon Prosser). Автор многочисленных утечек относительно будущих продуктов Apple рассказал, что проверил данный инсайд у своих источников и готов подтвердить его. По словам Проссера, решение добавить на переднюю панель смартфонов два отверстия вызовет споры, однако новый дизайн окажется «менее навязчивым», чем актуальный.

Также источники сообщили, что дизайн iPhone 14 будет частично подобен внешнему облику iPhone 4. Девайсы должны получить круглые кнопки регулировки громкости, новые элементы из стекла и прочие детали вышедшего в 2010 году смартфона.

Одним из первых о том, что iPhone 14 получит новый дизайн передней панели, сообщил известный инсайдер Росс Янг (Ross Young). В январе специалист подтвердил, что осенью 2022 года Apple выпустит четыре флагмана — iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max.

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Андрей Ставицкий
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