Члены ОБСЕ в Донецке и Луганске приготовились к эвакуации через Россию

Мониторинговые команды Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донецком и Луганском патрульных узлах ожидают эвакуации через Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ежедневный отчет Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«Мониторинговые команды в Луганском и Донецком патрульных узлах ожидают вывода через Российскую Федерацию», — сообщили в ОБСЕ.

Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявила, что организация приняла решение временно эвакуировать всех членов миссии с Украины «в связи с продолжающимися боевыми действиями и ухудшением ситуации с безопасностью» в стране.

22 февраля ОБСЕ призвала Россию немедленно отменить признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В заявлении отмечается, что решение РФ является нарушением международного права и основополагающих принципов ОБСЕ, а также противоречит Минским договоренностям.