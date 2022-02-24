ОБСЕ эвакуирует всех членов миссии с Украины

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) решила временно эвакуировать всех членов миссии с Украины. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, передает РИА Новости.

Генсек отметила, что приняла решение «в связи с продолжающимися боевыми действиями и ухудшением ситуации с безопасностью» на Украине.

По ее словам, решение было принято по согласованию с председателем.

22 февраля ОБСЕ призвала Россию немедленно отменить признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В заявлении отмечается, что решение РФ является нарушением международного права и основополагающих принципов ОБСЕ, а также противоречит Минским договоренностям.