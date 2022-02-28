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В Пентагоне захотели установить канал связи с Россией

Politico: Пентагон планирует установить канал связи с Россией для контактов по Украине

Фото: Reuters

В американском Пентагоне захотели установить канал связи с Россией на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя оборонного ведомства США.

«Мы сообщили русским, что считаем необходимым канал на оперативном уровне, чтобы мы могли избежать просчетов», — рассказал источник издания. Он отметил, что контакты могут быть организованы по модели, похожей на созданную в 2015 году по ситуации в Сирии.

Представитель Пентагона подчеркнул, что Вашингтон не получил ответа от российской стороны на соответствующее предложение.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможность войны США с Россией. Она заявила, что война с Москвой не входит в интересы Вашингтона. Политик также напомнила, что американская сторона не планирует отправлять американских военных на Украину.

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Екатерина Андреева
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