Политолог назвал единственное возможное решение Украины на переговорах

Украине придется смириться с демилитаризацией и денацификацией страны. Такое единственное возможное решение украинской стороны на переговорах с Россией в беседе с «Известиями» назвал политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Насколько я понял, российская позиция сформулирована довольно однозначно и твердо. Это демилитаризация и денацификация Украины. Украине придется с этим смириться», — подчеркнул специалист.

По его словам, денацификация и демилитаризация Украины произойдут в любом случае — по договоренности или в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. С этим необходимо смириться, заключил Мухин.

28 февраля делегации России и Украины приступили к переговорам в Гомельской области на белорусско-украинской границе. По информации агентства БелТА, встреча проходит в засекреченной локации под кодовым названием «домик рыбака» на берегу реки Припять. Месторасположение не раскрывается из соображений безопасности.

Как отмечала украинская сторона, переговоры пройдут без предварительных условий. В то же время Россия настаивала на том, что переговоры с Киевом станут возможными только после того, как Вооруженные силы (ВС) Украины сложат оружие и прекратят сопротивление.

Президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации по защите Донбасса 24 февраля. На Украине было введено военное положение, власти разорвали дипломатические отношения с Москвой.