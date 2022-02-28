Названы лучшие фильмы и сериалы года по версии американских актеров

Гильдия киноактеров США объявила лучшие фильмы и сериалы 2021 года. Список лауреатов премии SAG Awards приводит New York Post.

Приз в главной категории «Лучший актерский состав» получили артисты фильма «CODA: Ребенок глухих родителей» Шаны Хейдер. Победа в номинации «Лучшая мужская роль» досталась Уиллу Смиту за ленту «Король Ричард» Рейнальдо Маркуса Грина. Актрисой года признана Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»).

Артисты сериала «Наследники» победили категории «Лучший актерский состав драматического сериала». Призы за лучшую мужскую и женскую роли в сериале достались Ли Джон-джэ и Чон Хо-ен (звезды «Игры в кальмара»). Победа в номинации «Лучший актер мини-сериала» ушла Майклу Китону («Ломка»).

Ранее в феврале Американская киноакадемия объявила список номинантов «Оскара»-2022. В главной категории «Лучший фильм» представлены десять картин.