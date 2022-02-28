Появление бесплатных игр в Steam опровергли

Valve не собирается добавлять модель распространения бесплатных игр по подписке в Steam. Об этом сообщает издание PC Gamer.

В разговоре с журналистами глава Valve Гейб Ньюэлл (Gabe Newell) опроверг слухи о том, что в Steam появится аналог Game Pass. «Я не думаю, что это то, что, по нашему мнению, нам нужно делать самим», — отметил предприниматель. Ньюэлл отметил, что на цифровой площадке распространения игр от Valve могут появиться сервисы других компаний: «Для их потребителей это был бы приемлемый вариант».

«Если ваши клиенты этого хотят, вам следует придумать, как это осуществить. Вот где мы находимся», — объяснил руководитель компании, обратившись к представителям сервисов, которые предлагают игры по подписке. По мнению журналистов, ответ Ньюэлла может означать, что у Valve есть планы добавить в Steam внутренние сервисы дистрибуции игр — например, Game Pass от Microsoft.

Авторы медиа подчеркнули, что ранее в Steam уже появлялись интегрированные сервисы. Например, в 2020 году на цифровую площадку с играми добавили EA Play.

В январе руководитель Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) оценил вероятность появления на PlayStation бесплатных игр. Спенсер положительно воспринял слухи о том, что Sony работает над аналогом Game Pass от Microsoft, отметив, что добавление игр по подписке на консоли неизбежно.