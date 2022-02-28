Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Появление бесплатных игр в Steam опровергли

Valve опровергла планы добавить в Steam игры по подписке

Фото: Eduardo Parra / Reuters

Valve не собирается добавлять модель распространения бесплатных игр по подписке в Steam. Об этом сообщает издание PC Gamer.

В разговоре с журналистами глава Valve Гейб Ньюэлл (Gabe Newell) опроверг слухи о том, что в Steam появится аналог Game Pass. «Я не думаю, что это то, что, по нашему мнению, нам нужно делать самим», — отметил предприниматель. Ньюэлл отметил, что на цифровой площадке распространения игр от Valve могут появиться сервисы других компаний: «Для их потребителей это был бы приемлемый вариант».

«Если ваши клиенты этого хотят, вам следует придумать, как это осуществить. Вот где мы находимся», — объяснил руководитель компании, обратившись к представителям сервисов, которые предлагают игры по подписке. По мнению журналистов, ответ Ньюэлла может означать, что у Valve есть планы добавить в Steam внутренние сервисы дистрибуции игр — например, Game Pass от Microsoft.

Авторы медиа подчеркнули, что ранее в Steam уже появлялись интегрированные сервисы. Например, в 2020 году на цифровую площадку с играми добавили EA Play.

В январе руководитель Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) оценил вероятность появления на PlayStation бесплатных игр. Спенсер положительно воспринял слухи о том, что Sony работает над аналогом Game Pass от Microsoft, отметив, что добавление игр по подписке на консоли неизбежно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Российские силы сдерживания перешли в особый режим несения боевого дежурства
Россиянам разъяснили судьбу ставок по ипотеке
В Москве задержали обстрелявшего бойца ММА охранника
«Лента.ру» опровергла хакерскую атаку на сайт
Стало известно о роли Абрамовича в переговорах между Россией и Украиной
Названо число прибывших в Германию беженцев с Украины
Швейцария отказалась играть со сборной России по футболу
Началось проектирование газопровода из России в Китай
Появление бесплатных игр в Steam опровергли
В некоторых штатах США запретят продажу российской водки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.