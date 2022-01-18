Появление бесплатных игр на PlayStation назвали неизбежным

Руководитель Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) оценил вероятность появления на PlayStation бесплатных игр. Об этом сообщает издание IGN.

В ходе интервью для игрового медиа Спенсера спросили, что он думает о возможном появлении на PlayStation подписки, которая будет включать в себя каталог с бесплатными играми. Топ-менеджер Microsoft напомнил, что на Xbox давно есть аналогичная подписка Game Pass и подчеркнул, что запуск подобного сервиса у главного конкурента он оценивает положительно.

«Когда я общаюсь со своими сотрудниками, я говорю о появлении бесплатных игр как о чем-то неизбежном», — ответил Спенсер. Глава Xbox заметил, что считает правильным для поддерживающей собственную консоль компании выпускать топовые игры и делать их доступными для своих пользователей по подписке в первый день выхода. «Я ожидаю, что наш конкурент будет делать то же самое», — подчеркнул предприниматель.

«Мы должны продолжать создавать новшества и конкурировать, потому что то, что мы делаем, может быть преимуществом, которое у нас есть на рынке сегодня», — описал противостояние между Xbox и PlayStation топ-менеджер компании.

В конце 2021 года о будущем появлении подписки с бесплатными играми на PlayStation сообщили источники Bloomberg. Пользователи получат доступ к сервису через регулярный платеж, размер которого не уточняется.

