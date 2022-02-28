Украинские силовики обстреляли ДНР из крупнокалиберного пулемета

Украинские силовики за полчаса обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике, пишет РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как уточнили военные, огонь велся в том числе с применением крупнокалиберного пулемета. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре гранаты из СПГ в сторону Еленовки. Также применялись крупнокалиберные пулеметы, 30 гранат из АГС. «В сторону Озеряновки выпущено девять мин калибром 120 миллиметров и четыре мины калибром 82 миллиметра», — добавили в центре.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал об ухудшении ситуации в Донбассе, он назвал происходящее геноцидом и обратился за помощью к России. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о резком обострении обстановки и обратился к президенту России с просьбой признать независимость республики.

После этого российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите Донбасса.