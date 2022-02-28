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В России заявили о потере Киевом контроля над ситуацией на Украине

В МИД РФ заявили, что власть в Киеве делегетимизировала себя и не контролирует ситуацию
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Власть в Киеве делегитимизировала себя и потеряла контроль над ситуацией на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

«И сейчас... будет осознание того, почему это происходит. Потому что напичкали Украину оружием, потому что власть центральная просто делегитимизировала себя в Киеве, не контролирует ситуацию тогда, когда по всей стране оружие распространяли целый год», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, то же самое наблюдалось в 2008 году, когда весь мир называл Россию агрессором после признания Южной Осетии и Абхазии. «Международные организации делали все так, чтобы не дать голос полноценный тем людям, которые могли бы достоверно рассказать о том, что там происходит», — сказала представитель МИД.

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя опроверг сообщения о российских бомбежках больниц и школ на Украине. «Именно разрушенные ВСУ и националистами дома на Донбассе западные СМИ сейчас чаще всего беззастенчиво выдают за последствия нашей военной операции на Украине», — сказал он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

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Марина Совина
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