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Небензя назвал фейками сообщения о бомбежках больниц и школ на Украине

Постпред РФ в ООН Небензя назвал фейками сообщения о бомбежке больниц и школ на Украине
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН опроверг сообщения о российских бомбежках больниц и школ на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского постпреда, армия РФ не угрожает мирным жителям Украины и не обстреливает мирные объекты. Он также заявил, что «вся ответственность за возможные последствия лежит на майданном режиме».

«Именно разрушенные ВСУ и националистами дома на Донбассе западные СМИ сейчас чаще всего беззастенчиво выдают за последствия нашей военной операции на Украине. И сегодня, на этом заседании мы вновь слышим вранье и фейки о неизбирательной бомбардировке украинских городов, больниц и школ», — сообщил Небензя.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

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Марина Совина
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