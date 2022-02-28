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Стилисты составили список неудачных вещей из магазина Zara

Стилисты Who What Wear посоветовали не покупать брюки, платья и купальники Zara

Фото: Francis Gonzalez / Globallookpress.com

Редакторы портала Who What Wear перечислили одежду и аксессуары, от которых они рекомендуют отказаться во время шопинга в магазинах массмаркетового бренда Zara. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Составленный список возглавили штаны, представленные в ассортименте марки, причем любые. Сотрудники издания сошлись во мнении, что размер и крой брюк часто не совпадают с реальными параметрами фигуры, поэтому в большинстве случаев имеют неудачную посадку. Помимо этого, стилисты отметили, что не всегда довольны качеством и пошивом платьев, которые смотрятся «неряшливо» во время носки.

Кроме того, специалисты посоветовали не покупать представленные в Zara купальники, поскольку верхняя часть комплектов плохо поддерживает грудь.

Эксперт моды Эммы Спеддинг (Emma Spedding) рассказала, что потратила очень много денег на бижутерию от Zara: крупные серьги, эффектные аксессуары для волос и ожерелья. «Но я считаю, что лучше покупать более качественные и неброские украшения, которые я буду носить годами», — заключила она.

В декабре 2021 года стилисты портала Who What Wear предрекли шесть модных трендов 2022 года. Среди них, например, присутствуют куртки мужского кроя с воротником, галстуки разных принтов в сочетании с рубашками и короткие кожаные перчатки ярких цветов.

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Айсель Эюбова
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