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Шойгу анонсировал международный антифашистский конгресс по борьбе с неонацизмом

Шойгу: в августе пройдет международный антифашистский конгресс по борьбе с неонацизмом

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Во время работы форума «Армия-2022» состоится Международный антифашистский конгресс по борьбе с неонацизмом. Его проведение анонсировал глава Минобороны России Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

По словам министра, в ходе мероприятия планируется объединить усилия международного сообщества в борьбе с идеологией нацизма, неонацизма в любых формах его проявления в современном обществе.

Форум «Армия-2022» состоится в течение недели в период с 15 по 21 августа 2022 года в выставочном центре «Патриот», который находится в подмосковной Кубинке.

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Юлия Ямпольская
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