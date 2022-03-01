Шойгу анонсировал международный антифашистский конгресс по борьбе с неонацизмом

Во время работы форума «Армия-2022» состоится Международный антифашистский конгресс по борьбе с неонацизмом. Его проведение анонсировал глава Минобороны России Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

По словам министра, в ходе мероприятия планируется объединить усилия международного сообщества в борьбе с идеологией нацизма, неонацизма в любых формах его проявления в современном обществе.

Форум «Армия-2022» состоится в течение недели в период с 15 по 21 августа 2022 года в выставочном центре «Патриот», который находится в подмосковной Кубинке.