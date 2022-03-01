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Россиянам дали совет насчет сбережений

Экономист Кульбака рекомендовал не переводить доллары в рубли после повышения ставок

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Не стоит торопиться переводить доллары в рубли после повышения ставок по рублевым вкладам в банках, считает экономист Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что сбережения в американской валюте следует воспринимать как некую резервную сумму, к которой можно будет обратиться в случае необходимости.

Реальная и номинальная ставка

«Если у вас есть какая-то приличная сумма в долларах и есть, на что жить в ближайшие годы с учетом ожидаемой инфляции, трогать ее я бы не рекомендовал. Это такая ваша резервная сумма. Если говорить о повышении ставок на рублевые счета, то есть такие понятия, как "реальная" и "номинальная" ставки. Номинальная — это когда вы приходите в банк, кладете деньги под условные 20 процентов годовых и через год получаете на 20 процентов больше. Реальная подразумевает вычитание из номинальной ставки уровня инфляции. Это и будет покупательная способность ваших денег на следующий год», — сказал Кульбака.

Экономист объяснил, что, если инфляция составит условные 15 процентов, то в реальном исчислении сбережения подорожают только на 5 процентов. На данный момент невозможно предсказать, на сколько именно вырастет инфляция, считает Кульбака.

«Будет ли инфляция выше или ниже тех ставок, что предлагают банки, —вопрос. Скорее, все-таки пониже. Так что, если у вас есть рублевые накопления, лучше все же держать их на одном из счетов: вероятность того, что банковская система рухнет, близка к нулю», — считает Кульбака.

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По словам экономиста, переводить рубли в доллары уже поздно. Разве что есть четкое понимание того, куда они будут помещены, на какой срок, и как использованы.

«Доллары можно покупать только в этом случае, и если у вас есть деньги, которые вы не собираетесь тратить», — объяснил Кульбака.

Торги на рынке акций на Мосбирже 1 марта не ведутся и не будут идти до 5 марта. Сохраняется возможность только проведения сделок на валютном и денежном рынках. Они будут проходить с 10:00 до 19:00.

Впервые торги на фондовом и срочном рынках Московской биржи были отменены 28 февраля — также по инициативе ЦБ, который стремится таким образом поддержать стабильность на российском финансовом рынке.

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Наталия Белова
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