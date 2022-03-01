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Египет и Турция продолжат принимать российских туристов

Турция и Египет не планируют ограничивать въезд российских туристов

Фото: Unsplash

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой и министр по туризму и древностям Египта Халед аль-Анани заверили главу Ростуризма Зарину Догузову в том, что республики продолжат принимать отечественных туристов на фоне ситуации на Украине. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, главы ведомств заявили, что у их стран в настоящее время нет планов по ограничению въезда россиян. Помимо этого, они пообещали оказать содействие в организации вывоза отдыхающих из закрытых стран, в том числе в части поддержки организации транзитных вывозных рейсов.

Ранее власти Болгарии также пообещали помочь вернуться на родину отечественным путешественникам, застрявшим в стране на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса. Министр туризма республики Христо Проданов заверил, что предпримет необходимые усилия для обеспечения комфортного и безопасного пребывания туристов в Болгарии.

С 28 февраля Европейский союз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Соответствующее решение приняли главы МИД ЕС в воскресенье, 27 февраля.

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Валентина Процкова
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