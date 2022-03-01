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Обнаружены ингибиторы размножения коронавируса

Ученые Пенсильванского университета обнаружили ингибиторы репликации SARS-CoV-2

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Ученые Пенсильванского университета (США) обнаружили, что несколько одобренных FDA препаратов, в том числе те, что применяются для лечения диабета 2-го типа, гепатита С и ВИЧ, значительно снижают способность дельта-варианта коронавируса к размножению в клетках человека. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Communications Biology.

Исследователи обнаружили, что ряд препаратов ингибируют протеазы — вирусные ферменты, играющие ведущую роль в репликации вирусов. Предыдущие работы показали, что две протеазы коронавируса — Mpro и PLpro — являются удобными мишенями для потенциальных противовирусных препаратов. Так, Paxlovid, разработанный Pfizer для лечения COVID-19, нацелен на Mpro. Оба фермента относительно стабильны, то есть редко подвергаются мутациям, поэтому маловероятно, что к такой терапии коронавирус быстро разовьет лекарственную устойчивость.

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SARS-CoV-2 производит белки, называемые полипротеинами и кодируемые РНК-геномом. Эти длинные молекулы должны быть расщеплены протеазами на отдельные белки, что приводит к образованию функциональных вирусных ферментов и белков, способных начать репликацию вируса.

В ходе исследования ученые проанализировали 64 соединения, включая ингибиторы протеаз ВИЧ и гепатита С, цистеиновых протеаз (встречаются у простейших паразитов) и дипептидилпептидазы — фермента, участвующего в развитии диабета 2-го типа. Было определено 11 молекул (в том числе MG-101, ликорин и нелфинавира мезилат), влияющих на активность Mpro, и пять (например, ситаглиптин и даклатасвир) — на Plpro.

Как показали эксперименты на культурах клеток человека, из шестнадцати препаратов восемь обладали дозозависимой противовирусной активностью, ингибируя протеазы. При этом только MG-101 влиял на проникновение вируса в клетки.

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Александр Еникеев
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