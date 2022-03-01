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В МИД заявили о невиданных кибератаках на посольства России

Мария Захарова: посольства России сталкиваются с кибератаками информационных террористов

Фото: Shutterstock

Посольства России в странах мира сталкиваются с невиданными кибератаками. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Атакуются телефоны, это делается все информационными террористами с Украины, это делается много лет», — рассказала дипломат. Она подчеркнула, что соответствующие угрозы начали поступать не неделю назад

Захарова также добавила, что Москва пыталась привлечь внимание к этой проблеме по соответствующим каналам. «Мы ставили этот вопрос в том числе и на международных площадках», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что на фоне ситуации вокруг Украины в учебных заведениях Чехии фиксируются случаи притеснений российских граждан. По словам посла России в Праге Александра Змеевского, это происходит в том числе в высших и средних учебных наведениях.

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Виктория Кондратьева
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