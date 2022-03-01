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Стало известно о притеснениях россиян в учебных заведениях Чехии

Посол РФ в Чехии Змеевский рассказал о притеснениях россиян в учебных заведениях страны

Фото: Radek Kozák / Unsplash

На фоне ситуации вокруг Украины в учебных заведениях Чехии фиксируются случаи притеснений российских граждан. Об этом стало известно со слов посла России в Праге Александра Змеевского, передает ТАСС.

«К сожалению, [такие случаи] были, в том числе в высших и средних учебных заведениях», — рассказал дипломат. По его словам, чешские власти высказывались против дискриминации в отношении россиян в стране.

Ранее сообщалось, что Чехия направила на границу Польши и Украины два поезда за беженцами, спасающимися от военного конфликта. Отмечалось, что на этих поездах в Прагу проследуют 1,4 как минимум тысячи беженцев.

В четверг, 24 февраля, Россия начала военную операцию по защите Донбасса. До этого Луганская и Донецкая народные республики пожаловались президенту России Владимиру Путину на условия жизни.

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Виктория Кондратьева
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