Стало известно о притеснениях россиян в учебных заведениях Чехии

На фоне ситуации вокруг Украины в учебных заведениях Чехии фиксируются случаи притеснений российских граждан. Об этом стало известно со слов посла России в Праге Александра Змеевского, передает ТАСС.

«К сожалению, [такие случаи] были, в том числе в высших и средних учебных заведениях», — рассказал дипломат. По его словам, чешские власти высказывались против дискриминации в отношении россиян в стране.

Ранее сообщалось, что Чехия направила на границу Польши и Украины два поезда за беженцами, спасающимися от военного конфликта. Отмечалось, что на этих поездах в Прагу проследуют 1,4 как минимум тысячи беженцев.

В четверг, 24 февраля, Россия начала военную операцию по защите Донбасса. До этого Луганская и Донецкая народные республики пожаловались президенту России Владимиру Путину на условия жизни.