В работе популярного у россиян мессенджера произошел сбой

В работе популярного у россиян кроссплатформенного мессенджера Discord 1 марта произошел сбой. Неполадки зафиксировал сервис Downdetector, отслеживающий проблемы с доступом к интернет-ресурсам.

Юзеры стали жаловаться на сбой после 10 часов по московскому времени. Большинство из них, 74 процента, сообщили о неполадках с подключением сервера. Остальные пользователи отметили проблемы с работой приложения Discord (22 процента) и веб-сайта сервиса (4 процента).

Согласно данным Downdetector, неполадки затронули жителей Москвы, Санкт-Петербурга и многих других российских городов. О проблемах с мессенджером также сообщили юзеры из Белоруссии.