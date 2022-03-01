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В работе популярного у россиян мессенджера произошел сбой

Сервис Downdetector зафиксировал сбой в работе мессенджера Discord

Фото: Globallookpress.com

В работе популярного у россиян кроссплатформенного мессенджера Discord 1 марта произошел сбой. Неполадки зафиксировал сервис Downdetector, отслеживающий проблемы с доступом к интернет-ресурсам.

Юзеры стали жаловаться на сбой после 10 часов по московскому времени. Большинство из них, 74 процента, сообщили о неполадках с подключением сервера. Остальные пользователи отметили проблемы с работой приложения Discord (22 процента) и веб-сайта сервиса (4 процента).

Согласно данным Downdetector, неполадки затронули жителей Москвы, Санкт-Петербурга и многих других российских городов. О проблемах с мессенджером также сообщили юзеры из Белоруссии.

Маргарита Щигарева
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