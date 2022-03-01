В работе Instagram произошел сбой

В работе социальной сети Instagram 1 марта произошел сбой. О проблемах с доступом к платформе пользователи из России сообщили сервису Downdetector, который отслеживает неполадки в работе интернет-ресурсов.

Юзеры начали жаловаться на проблемы с Instagram примерно с четырех часов утра по московскому времени. После девяти часов число сообщений о сбое превысило полторы тысячи.

Большинство оставивших жалобы, 82 процента, указали на неполадки с работой приложения соцсети. Оставшиеся юзеры отметили проблемы с доступом к профилю в Instagram (11 процентов) и веб-сайтом платформы (7 процентов).