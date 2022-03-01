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Пользователи Facebook пожаловались на масштабный сбой

Пользователи Facebook жалуются на работу приложения и сайта, зафиксировал Downdetector

Фото: Pixabay

Пользователи Facebook пожаловались на масштабный сбой в работе социальной сети. Соответствующие сообщения зафиксировал сайт Downdetector, отслеживающий неполадки на популярных интернет-ресурсах.

В основном проблемы наблюдаются с работой приложения (97 процентов) и сайта (9 процентов), два процента отмечают трудности с авторизацией.

Наиболее масштабный сбой произошел в США и Канаде, на неполадки также жаловались жители Германии, Франции и других стран.

24 февраля сообщалось о сбое в работе мессенджера Telegram. Большинство оставивших жалобы сообщили о неполадках с подключением сервера. Юзеры также отметили проблемы с получением сообщений и с работой приложения. Позже основатель мессенджера Павел Дуров объяснил неполадки беспрецедентной нагрузкой, с которой столкнулся европейский кластер Telegram из-за военной операции России в Донбассе.

Марина Совина
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