Пользователи Facebook пожаловались на масштабный сбой
Пользователи Facebook пожаловались на масштабный сбой в работе социальной сети. Соответствующие сообщения зафиксировал сайт Downdetector, отслеживающий неполадки на популярных интернет-ресурсах.
В основном проблемы наблюдаются с работой приложения (97 процентов) и сайта (9 процентов), два процента отмечают трудности с авторизацией.
Наиболее масштабный сбой произошел в США и Канаде, на неполадки также жаловались жители Германии, Франции и других стран.
24 февраля сообщалось о сбое в работе мессенджера Telegram. Большинство оставивших жалобы сообщили о неполадках с подключением сервера. Юзеры также отметили проблемы с получением сообщений и с работой приложения. Позже основатель мессенджера Павел Дуров объяснил неполадки беспрецедентной нагрузкой, с которой столкнулся европейский кластер Telegram из-за военной операции России в Донбассе.