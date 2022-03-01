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Украина предложила списать ей многомиллиардные долги

Глава Счетной палаты Украины потребовал списания внешних долгов страны
Валерий Пацкан

Валерий Пацкан. Фото: страница Валерия Пацкана в Facebook

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан попросит кредиторов списать внешние долги Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Масштаб разрушений в Украине, причиненных агрессией России, колоссальный! Учитывая это, от наших внешних кредиторов нужно потребовать списания долгов. Международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины», – написал он. Пацкан заявил, что внешний долг Украины составляет более 57 миллиардов долларов.

В текущем году Украина должна отдать на обслуживание долга около 60 процентов доходной части бюджета, то есть 600 миллиардов гривен (более 21 миллиарда долларов). При этом отказ платить в обычном порядке будет означать дефолт, а это приведет к девальвации гривны и резкому оттоку капитала.

Ранее эксперт аналитического центра «Украинская фабрика мысли» Юрий Гаврилечко напомнил о готовности властей США обеспечить Украине гарантии суверенных кредитов в размере до миллиарда долларов. Речь идет о том, что если Киев по какой-то причине не сможет отдать ранее взятый кредит Международному валютному фонду (МВФ), то за него заплатит Вашингтон, и Украина будет должна уже ему.

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Платон Щукин
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