На Украине нашли повод не платить Западу по долгам

На Украине нашли повод не отдавать Западу долги. По мнению эксперта аналитического центра «Украинская фабрика мысли» Юрия Гаврилечко, власти республики могли бы остановить на неопределенный срок выплату внешнего и внутреннего долга по причине форс-мажора, связанного с угрозой российского «вторжения». Такое предложение он выдвинул в статье для издания «Главред».

По его словам, Киев оказался в уникальной ситуации. О возможности войны говорят в первую очередь западные СМИ и западные политики, ссылаясь на данные собственной разведки. А значит, они не смогут оспаривать, что проблема реальна.

Гаврилечко напомнил о готовности правительства США обеспечить Украине гарантии суверенных кредитов в размере до миллиарда долларов. По сути, речь идет о том, что если Киев по какой-то причине не сможет отдать ранее взятый кредит Международному валютному фонду (МВФ), то за него заплатит Вашингтон, и Украина будет должна уже ему.

Другими словами, подчеркнул эксперт, к развитию экономики это предложение отношения не имеет. Напротив, все кредиты, когда-либо взятые Киевом, стране только вредили, потому что не приводили к развитию. «Истории с кредитами нужно переименовать в историю с долгами потому, что если деньги берутся и на них не зарабатывают — это не кредит, а долг», — подчеркнул он.

В текущем году Украина должна отдать на обслуживание долга порядка 60 процентов доходной части бюджета, то есть 600 миллиардов гривен (более 21 миллиарда долларов). Если их не возвращать, а потратить на развитие экономики, считает эксперт, то ее можно спасти. При этом отказ платить в обычном порядке будет означать дефолт, а он приведет к девальвации гривны и резкому оттоку капитала. Неуплата со ссылкой на форс-мажор позволит ввести запрет на вывод капитала, а значит, и гривну можно будет стабилизировать и платить по долгам только после исчезновения российской угрозы.

Ранее сообщалось, что на слухах о российском вторжении украинский Минфин начал активно скупать собственные евробонды и ВВП-варранты по низкой цене, чтобы снизить внешний долг и выплаты по нему.