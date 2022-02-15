Украина заработала на слухах о войне с Россией

Сообщения о возможном вооруженном конфликте Украины с Россией, которые с октября прошлого года только усиливаются, привели к обрушению стоимости украинских активов на фондовом рынке, в том числе государственных облигаций. На этом фоне украинские власти активно скупали собственные внешние обязательства, пишет «Экономическая правда».

В начале февраля, когда слухи о вторжении достигли максимального уровня, Минфин выкупил 10 процентов еврооблигаций с погашением в сентябре 2022 года. Именно эти евробонды показали максимальное падение в январе.

Запаниковавшие инвесторы продавали активы по любой цене, что позволило правительству заработать и снизить предстоящие платежи. Ранее в этот месяц по внешним долгам Украина должна была отдать 52,5 миллиарда гривен (1,8 миллиарда долларов), из которых проценты составляют 15 миллиарда гривен (460 миллионов долларов).

По оценкам экономистов, только в этом году правительство сумело на панике сэкономить до 15 миллионов долларов, однако финансовое ведомств скупало и облигации с погашением позднее.

Помимо евробондов, Минфин массово приобретал так называемые ВВП-варранты — облигации, процент по которым зависит от роста украинской экономики. В январе их стоимость падала до 70 процентов от номинала. Фактически такие бумаги серьезно затрудняют достижение высоких темпов экономического роста. При динамике ВВП плюс 5-7 процентов в год Киеву пришлось бы отдавать несколько миллиардов долларов только по таким бумагам, не входящим в основное тело госдолга.

Пойти на выпуск ВВП-варрантов стране пришлось в 2014-2015 годах, когда страна оказалась на грани дефолта и вынуждена была решать проблемы с реструктуризацией долга. Операции украинского Минфина осенью и зимой позволили заметно снизить будущие убытки. В настоящее время стране принадлежит пятая часть таких облигаций.

В последние месяцы западные СМИ и политики неоднократно сообщали о предстоящем вторжении, которое должно произойти со дня на день. В том числе Politico на прошлой неделе назвало точную дату нападения — 16 февраля. Позднее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что агрессия может начаться в любой день, хотя точной даты ее никто не знает.

Россия отрицала возможность вторжения, однако не исключала провокации со стороны Киева. На этом фоне десятки стран мира посоветовали своим гражданам немедленно покинуть Украину. Во вторник, 15 февраля, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков объявил, что подразделения Южного и Западного военного округов начали возвращаться в пункты базирования.