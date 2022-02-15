Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Украина заработала на слухах о войне с Россией

Украина воспользовалась слухами о войне с Россией для снижения внешнего долга

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Сообщения о возможном вооруженном конфликте Украины с Россией, которые с октября прошлого года только усиливаются, привели к обрушению стоимости украинских активов на фондовом рынке, в том числе государственных облигаций. На этом фоне украинские власти активно скупали собственные внешние обязательства, пишет «Экономическая правда».

В начале февраля, когда слухи о вторжении достигли максимального уровня, Минфин выкупил 10 процентов еврооблигаций с погашением в сентябре 2022 года. Именно эти евробонды показали максимальное падение в январе.

Запаниковавшие инвесторы продавали активы по любой цене, что позволило правительству заработать и снизить предстоящие платежи. Ранее в этот месяц по внешним долгам Украина должна была отдать 52,5 миллиарда гривен (1,8 миллиарда долларов), из которых проценты составляют 15 миллиарда гривен (460 миллионов долларов).

По оценкам экономистов, только в этом году правительство сумело на панике сэкономить до 15 миллионов долларов, однако финансовое ведомств скупало и облигации с погашением позднее.

Помимо евробондов, Минфин массово приобретал так называемые ВВП-варранты — облигации, процент по которым зависит от роста украинской экономики. В январе их стоимость падала до 70 процентов от номинала. Фактически такие бумаги серьезно затрудняют достижение высоких темпов экономического роста. При динамике ВВП плюс 5-7 процентов в год Киеву пришлось бы отдавать несколько миллиардов долларов только по таким бумагам, не входящим в основное тело госдолга.

Материалы по теме:
Байден рассказал Путину о последствиях вторжения на Украину: война принесет страдания людям и ослабит позиции России
Байден рассказал Путину о последствиях вторжения на Украину:война принесет страдания людям и ослабит позиции России
13 февраля
Чай, кофе, повоюем. Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
Чай, кофе, повоюем.Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
11 февраля

Пойти на выпуск ВВП-варрантов стране пришлось в 2014-2015 годах, когда страна оказалась на грани дефолта и вынуждена была решать проблемы с реструктуризацией долга. Операции украинского Минфина осенью и зимой позволили заметно снизить будущие убытки. В настоящее время стране принадлежит пятая часть таких облигаций.

В последние месяцы западные СМИ и политики неоднократно сообщали о предстоящем вторжении, которое должно произойти со дня на день. В том числе Politico на прошлой неделе назвало точную дату нападения — 16 февраля. Позднее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что агрессия может начаться в любой день, хотя точной даты ее никто не знает.

Россия отрицала возможность вторжения, однако не исключала провокации со стороны Киева. На этом фоне десятки стран мира посоветовали своим гражданам немедленно покинуть Украину. Во вторник, 15 февраля, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков объявил, что подразделения Южного и Западного военного округов начали возвращаться в пункты базирования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Слова Суркова о тесноте в границах «похабного» Брестского мира разъяснили
У омикрона нашли новую опасную мутацию
В России предложили разрешить мужчинам забирать свою фамилию после развода
На Украине призвали вернуть тяжелую технику в Донбасс
В российском регионе запустят 12 гибридных электростанций
Данные о задержании замдекана факультета права ВШЭ Ларичева не подтвердились
Канье Уэст слил в сеть переписку с Ким Кардашьян
Назван самый доступный способ стать москвичом
Известный ресторанный критик обругал московскую сосисочную Харламова
МИД Украины прокомментировал убийство военными двух греков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.