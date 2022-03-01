Парикмахер показала страшные последствия отказа от термозащиты для волос

Сотрудница салона красоты в Великобритании показала страшные последствия отказа от термозащитного спрея для волос и испугала пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных кадрах парикмахер с никнеймом hqhorsley объяснила, почему во время укладки и сушки феном необходимо использовать термозащиту. Так она взяла прямоугольный кусок фольги и распылила средство на одну из его частей. Другая половина металлического листа осталась без защиты.

После этого мастер взяла выпрямитель для волос и провела горячим инструментом по фольге. В ролике видно, как незащищенная часть листа мгновенно сгорела и приобрела коричневый цвет. Вторая половина, покрытая термозащитой, в свою очередь, практически не изменила свой оттенок.

«Вот почему вам следует всегда использовать термозащитный спрей перед укладкой», — прокомментировала парикмахер пост, ставший вирусным и набравший один миллион просмотров и 82,8 тысячи лайков.

Пользователей сети испугал ролик hqhorsley. «Раньше я думала, что термозащита — это ненужное средство, которое создано для обмана людей и заработка денег. Теперь я вижу, что ошибалась», «Я побежала покупать термозащиту», «Так это действительно полезное средство!», «Я больше никогда не буду делать укладку без этого спрея», «Я всегда использую термозащиту и сейчас вижу, что не зря», — писали они.

В апреле 2021 года парикмахер раскрыла главные ошибки, которые люди совершают при уходе за волосами. Брисбена Фейт Уильямс рассказала, что при укладке волос необходимо обязательно пользоваться термозащитой. Отмечается, что высокие температуры негативно влияют на качество волос и приводят к образованию секущихся волос. Частое применение приборов для укладки способствует быстрому вымыванию пигмента из окрашенных волос.