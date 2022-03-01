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Спорт

ФХР отреагировала на отстранение сборной России от международных матчей

ФХР заявила, что решение отстранить Россию от международных турниров дискриминационное

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Федерация хоккея России (ФХР) осудила решение Международной федерации хоккея (IIHF) об отстранении сборной страны от участия в международных матчах. Реакция организации приводится на ее сайте.

«Федерация хоккея России считает данное решение дискриминационным и противоречащим духу спорта. Спорт всегда служил целям объединения народов разных стран и континентов, невзирая на какие бы то ни было различия и разногласия», — говорится в заявлении. В ФХР также подчеркнули, что оставляют за собой право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных матчах 28 февраля. Ограничение наложено на неопределенный срок. Кроме того, Россия не примет молодежный чемпионат мира в Новосибирске и Омске в 2023 году.

Ограничение касается национальных команд всех возрастных категорий и также коснется профессиональных клубов. В частности, белорусский «Гомель» не сможет принять участие в Континентальном кубке.

Алексей Гусев
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