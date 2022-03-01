Одна из первых жертв «афериста из Tinder» рассказала о его навыках в постели

Одна из первых жертв израильского мошенника Шимона Хаюта, который выдавал себя за Саймона Леваева в приложении знакомств Tinder, рассказала о его навыках в постели. Ее историю приводит The Sun.

Ныне 36-летняя Саманта Хэйлс (Samantha Hales) из Дерби, Англия, познакомилась с Хаютом в 2012 году. По словам женщины, несмотря на то, что мошенник обладал потрясающей харизмой и природным шармом, он был абсолютно холодным в сексе и понятия не имел, что делает. «Ласки в постели были ему не знакомы. Он был полнейшим бревном. Мне пришлось его всему обучать», — вспомнила собеседница издания.

Однако аферист смог покорить Хэйлс романтическими жестами. Британка призналась, что Хают поселил ее в пятизвездочном отеле в Валенсии, а затем рассказал историю о том, что он являлся членом «Моссада» (национальная разведывательная служба Израиля) и Интерпола.

Позже женщина выяснила, что все документы и карты ее возлюбленного поддельные, поэтому, по ее словам, он не смог выманить у нее деньги. «Должно быть, он действительно улучшил свои навыки в постели за последние десять лет, раз он смог получать деньги от этих девушек», — предположила она.

Документальный фильм «Аферист из Tinder» стал самым популярным на стриминговом сервисе Netflix. В частности, с 31 января по 6 февраля картина набрала 45,8 миллиона часов просмотров и вошла в топ-10 наиболее успешных проектов в 92 странах.

Ранее в феврале Шимон Хают опроверг все обвинения, которые ему предъявили героини фильма — Сесиль Фелльхой, Пернилла Сьохольм и Айлин Шарлотт. По словам мужчины, он зарегистрировался на платформе, чтобы завести серьезные отношения. «Я не "Аферист из Tinder". Я просто одинокий парень, который захотел встретиться с девушками. Я не монстр, которым меня выставляют, — подчеркнул преступник. — Фильм представили как документальный, а на самом деле история полностью сфабрикована. Не зная меня, люди не имеют права меня судить».