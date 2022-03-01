В Минсельхозе назвали фундамент продовольственной безопасности России

В период начала весенних полевых работ министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев назвал «проведение своевременной и качественной посевной» фундаментом продовольственной безопасности России. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

В ведомстве отметили, что работы в 2022 году начались в среднем раньше, чем в последние несколько лет, и на данный момент в стране засеяно уже более 90 тысяч гектаров. Всего в этом году в России засеют более 81 миллиона гектаров, что превышает уровень 2021 года.

Ранее в феврале Министерство сельского хозяйства сообщало, что выделит дополнительные 2,5 миллиарда рублей для поддержки производителей хлеба и не менее 10 миллиардов рублей для поддержки производителей молока. В ведомстве рассказали, что региональные хлебопекарни получат федеральные средства до конца марта 2022 года, а животноводы — летом 2022 года.

Кроме того, Минсельхоз, Федеральная антимонопольная служба, Минпромторг и торговые сети согласовали параметры ограничения наценок на социально значимые продукты питания. Сети «Ашан», «Атак», «Окей» и «Магнит» не будут повышать цены на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора» более чем на пять процентов.

В Министерстве сельского хозяйства считают, что в ближайшее время принятые меры положительно отразятся на уровне цен. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что ситуация на продовольственном рынке остается стабильной. По его словам, в данный момент все предприятия отрасли работают в штатном режиме и товары своевременно доставляются в магазины.