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Минсельхоз анонсировал меры поддержки производителей хлеба и молока

Минсельхоз выделит более 12 миллиардов рублей на поддержку производителей хлеба и молока

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Министерство сельского хозяйства анонсировало меры поддержки производителей хлеба и молока. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минсельхоз планирует выделить более 12 миллиардов рублей на поддержку производителей хлеба и животноводов молочной отрасли для обеспечения стабильных цен на продукцию.

Ведомство окажет прямую поддержку хлебопекарным предприятиям, предоставив субсидии. На них будет выделено 2,5 миллиарда рублей. «Отдельного внимания требует и молочная отрасль, (...) рассматриваем возможность поддержать наших животноводов и по опыту прошлого года дополнительно выделить им не менее 10 миллиардов рублей на закупку кормов», — заявил глава министерства Дмитрий Патрушев.

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Также в ведомстве разрабатываются рекомендации к ценовой политике производителей сахара и предприятий розничной торговли. Для обеспечения необходимого объема его производства в России планируется увеличить посевные площади для сахарной свеклы.

Ранее сообщалось, что российские пекари пожаловались на ценовое давление со стороны торговых сетей. Поводом для ссоры стал отказ «Магнита» продавать хлеб курского производителя «Курскхлеба» после того, как тот отказался снизить отпускные цены на 12,9 процента. Президент Российского союза пекарей (РСП) Алексей Лялин направил письмо первому заместителю главы Минсельхоза Оксане Лут с просьбой разобраться со злоупотреблением магазинами «доминирующим» положением по отношению к производителям хлеба.

Марина Совина
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