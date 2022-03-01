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В Госдуме оценили отмену проката голливудских фильмов в России

Депутат Госдумы Драпеко заявила, что россияне «пока обойдутся» без голливудских фильмов

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко заявила, что отмена крупными голливудскими кинокомпаниями проката своих фильмов «не самая большая трудность» для России. Она оценила ситуацию в своем комментарии для NEWS.ru.

Парламентарий подчеркнула, что от решения таких студий, как Walt Disney, Sony и Warner Bros., пострадают прежде всего прокатчики. «Я думаю, что это навредит не культуре, а прокату, скорее всего, кинотеатрам. А без американских фильмов, я думаю, обойдемся пока, временно. Это не самая большая трудность, которую нам предстоит пережить», — резюмировала Драпеко.

Ранее стало известно, что руководители голливудских студий начали отказываться от проката фильмов в России. Аналитики подчеркивают, что данное решение напрямую связано со спецоперацией на Украине, о начале которой 24 февраля заявил президент России Владимир Путин. Однако в настоящий момент все крупные кинокомпании отказываются от официальных комментариев по поводу конфликта на Украине.

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Сергей Равин
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