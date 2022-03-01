Кинокритик назвал последствие отказа западных студий от показа фильмов в России

Российский прокат потеряет значимую долю контента из-за решения иностранных компаний приостановить показ своих фильмов, а зрители могут вернуться к скачиванию кино с торрентов, считает кинокритик Егор Москвитин. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил возможные последствия отказа западных студий от показа фильмов в России.

Решение приостановить показ иностранного кино в российском прокате со стороны Disney, Warner Bros. и Sony негативно скажется на всей киноиндустрии в целом.

«В последние годы доля российского кино в прокате колеблется в районе 25-33 процентов, поэтому можно предположить, что все остальные деньги приходятся на американские блокбастеры. Происходящее сейчас отличается от того, что было во время пандемии», — считает Москвитин.

По словам Егора Москвитина, уже были прецеденты, когда из-за ухода иностранного кино российские картины становились более востребованными.

Это может дать импульс для российских картин. Так случалось каждый раз, когда иностранные фильмы вынужденно покидали прокат. Егор Москвитин Кинокритик

«Тогда все переносили премьеры, например, картины "Тихое место" или "Смерть на Ниле", а российские картины действительно показывали большие сборы. Но это было только тогда, когда картины были достойными и у них было сарафанное радио, то есть рекомендации зрителей. Например, картине "Вратарь галактики", которая вышла в абсолютно мертвый сезон, когда не было ни одного блокбастера, эта преференция не помогла», — пояснил кинокритик.

Но желание посмотреть недоступные фильмы у россиян останется, что может привести к росту количества пиратского контента, считает Егор Москвитин.

«Мы снова вернемся к торрентам. Например, Disney+, на котором уже 11 марта выходит мультфильм "Я краснею" от Pixar, в России легально недоступен. Все будут смотреть нелегально, как сейчас смотрят сериалы "Книга Бобы Фетта" или "Мандалорец". Поскольку непонятно, что будет с самими иностранными стримингами, например, Netflix, который с 1 марта не стал показывать федеральные телеканалы, можно предположить, что объем иностранного контента, который уйдет в серую зону рынка, возрастет», — предположил эксперт.

Решение американских компаний отменить показ своих фильмах в России связано с санкциями из-за спецоперации России в Донбассе. За день до премьеры был отменен показ «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. «Морбиус» с Джаредом Лето тоже не покажут в российских кинотеатра

