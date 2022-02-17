Российский фильм взял «Золотого медведя» на конкурсе Берлинале

Фильм российского режиссера Анастасии Вебер «Трэп» взял «Золотого медведя» Берлинале в категории короткометражного кино. Об этом стало известно в ходе трансляции церемонии награждения.

Жюри подчеркнуло, что в картине Вебер мастерски переданы фрагменты жизни молодых людей, «застрявших в контролируемом и угнетающем обществе». Кинематографистка получила награду лично.

Вебер сняла «Трэп» в качестве дипломной работы в Санкт-Петербургской школе нового кино. По словам постановщицы, название ленты пришло к ней случайно в самом начале съемочного процесса.

«Это не только аллегория про "клетку" или отсылка к актуальному музыкальному стилю. Трэп — образ жизни и манера экстремального чувствования, которым живет большинство юных ребят в каждом уголке России. Трэп — это когда ты уже давно должен был сдохнуть, но еще по какой‑то причине жив. Когда чувствуешь слишком остро и живешь, выбрав в качестве ориентира свою внутреннюю правду и страсть», — отметила Вебер.

Лучшим фильмом 2022 года по версии конкурса стала драма «Алькаррас» испанского режиссера Карлы Симон. Почетной наградой была удостоена французская актриса Изабель Юппер.

