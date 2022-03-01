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Махачев вызвался заменить бойца UFC и подраться спустя неделю после победы

Российский боец UFC Ислам Махачев вызвался заменить Рафаэля Физиева на UFC 272

Фото: Per Haljestam / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев вызвался заменить Рафаэля Физиева, который не сможет подраться на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 6 марта. Об этом россиянин написал в Twitter.

30-летний Махачев заявил, что готов заменить Физиева и подраться с бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом. Он подчеркнул, что давно ждал встречи с экс-чемпионом UFC в октагоне. В том случае, если UFC согласует этот поединок, Махачев подерется спустя неделю после своего победного поединка против Бобби Грина.

UFC 272 пройдет 6 марта. В главной схватке вечера сойдутся Хорхе Масвидаль и Колби Ковингтон. Бой заявлен как противостояние в полусреднем весе.

Махачев одержал десять побед подряд в UFC. Россиянин — соратник экс-чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова и продолжает тренироваться вместе с ним в American Kickboxing Academy.

Николай Костюков
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