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Mastercard заблокировала часть финансовых институтов в России

Mastercard заблокировала часть финансовых институтов в РФ из-за ситуации вокруг Украины

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Платежная карта Mastercard заблокировала доступ к некоторым финансовым институтам России, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«В результате распоряжений о санкциях мы заблокировали доступ нескольких финансовых институтов к платежной сети Mastercard», — подчеркнули в компании.

Ранее в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) рассказали, что на территории России карты Visa и Mastercard продолжат работать даже в случае самых жестких санкций.

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Уже введенные меры повлияют только на то, что держатели карт попавших под санкции банков не смогут расплатиться ими за границей и на иностранных сайтах. Также для клиентов «Промсвязьбанка», ВТБ, «Новикомбанка», «Совкомбанка», Альфа-банка, банков «Россия» и «Открытие» будут недоступны операции с помощью Apple Pay и Google Pay. При этом россияне смогут оплачивать ими покупки и услуги в российских интернет-магазинах.

Запад ввел жесткие санкции после того, как Россия 24 февраля начала военную специальную операцию на Украине.

Марина Совина
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