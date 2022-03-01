Mastercard заблокировала часть финансовых институтов в России

Платежная карта Mastercard заблокировала доступ к некоторым финансовым институтам России, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«В результате распоряжений о санкциях мы заблокировали доступ нескольких финансовых институтов к платежной сети Mastercard», — подчеркнули в компании.

Ранее в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) рассказали, что на территории России карты Visa и Mastercard продолжат работать даже в случае самых жестких санкций.

Уже введенные меры повлияют только на то, что держатели карт попавших под санкции банков не смогут расплатиться ими за границей и на иностранных сайтах. Также для клиентов «Промсвязьбанка», ВТБ, «Новикомбанка», «Совкомбанка», Альфа-банка, банков «Россия» и «Открытие» будут недоступны операции с помощью Apple Pay и Google Pay. При этом россияне смогут оплачивать ими покупки и услуги в российских интернет-магазинах.

Запад ввел жесткие санкции после того, как Россия 24 февраля начала военную специальную операцию на Украине.