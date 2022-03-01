В Казани установят мемориальную доску ученому Сурену Мирумянцу

Мемориальная доска заслуженному деятелю науки России Сурену Мирумянцу появится в Казани. Об этом сообщает местный портал «Татар Информ» со ссылкой на премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.

По информации издания, памятную табличку с текстом на русском и татарском языках установят на доме номер 17 дробь 19, который расположен на улице Правды. Отмечается, что ученый проживал в данном здании в период с 1967 по 2018 год.

Известно, что инициативу об размещении мемориальной доски выдвинули Министерство культуры республики, а также Государственный институт прикладной оптики, который Мирумянц возглавлял более 20 лет.

Ранее в Томске установили мемориальную доску прокурорам, которые приняли участие в Великой Отечественной войне. Торжественное открытие памятной доски состоялось 10 сентября. Ее разместили на здании областной прокуратуры, расположенной на улице Белинского.

