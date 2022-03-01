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Лукашенко сравнил организацию российско-украинских переговоров с триллером

Лукашенко назвал работу на первом этапе российско-украинских переговоров блестящей

Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Первый раунд российско-украинских переговоров по урегулированию ситуации в регионе внушает осторожный оптимизм. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщили в его пресс-службе.

Политик назвал членов делегаций с обеих сторон «красавцами», подчеркнув, что они уже сделали «больше, чем нужно». «Они блестяще за пять часов сделали свою работу на первом этапе», — сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что сама организация переговоров проходила нелегко, и сравнил ее с триллером. «Стороны договорились продолжить диалог на белорусско-польской границе», — указал глава государства.

Переговоры российской и украинской сторон в Белоруссии завершились вечером 28 февраля. Они длились более пяти часов. По итогам переговорщики договорились встретиться в «ближайшие несколько дней» после консультаций с лидерами своих государств.

Ранее Лукашенко назвал российскую военную операцию на Украине серьезным европейским конфликтом и понадеялся, что тот не разрастется до планетарных масштабов. «Он начался даже не в 2014 году. Тогда он впервые вошел в острую вооруженную фазу», — пояснил он.

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Алевтина Запольская
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