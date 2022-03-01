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Алкогольный бренд Nemiroff уйдет из России

Nemiroff аннулировал лицензию на производство алкоголя в России

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Украинский производитель алкоголя Nemiroff аннулировал лицензию на производство продукции под своей торговой маркой в России. Об этом бренд сообщил на своей странице в Facebook.

«Компания Nemiroff гордится тем, что она украинская. Мы осуждаем военную агрессию и посягательство на территориальную целостность Украины. Сегодня мы все объединились в защиту свободы и независимости Украины. Это наша земля, наш народ, наше будущее», — сказал генеральный директор предприятия Юрий Сорочинский, объясняя решение компании уйти из России.

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Компания Nemiroff была основана в 1992 году в украинском городе Немирове. Основными производственными мощностями компании являются два ликеро-водочных завода и спиртовое производство, расположенное в Винницкой области.

Ранее власти четырех штатов США призвали магазины спиртного убрать из продажи продукцию российских брендов и произведенные в России напитки. Например, губернатор Огайо Майк Девайн распорядился запретить продажу водки «Русский стандарт», которая продается в штате под брендами Russian Standard Vodka и Green Mark Vodka.

Также 28 февраля стало известно, что крупнейшие импортеры и дистрибуторы алкоголя в России — компании Simple и «Лудинг» — остановили отгрузки.

В четверг, 24 февраля, Россия начала военную операцию по защите Донбасса из-за сложившейся тяжелой ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). До этого в Донбассе обратились к Москве за помощью.

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Платон Щукин
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