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В некоторых штатах США запретят продажу российской водки

В штатах США убирают из продажи российскую водку

Фото: Shutterstock

Власти штатов Огайо, Юта, Нью-Гэмпшир и Пенсильвания призвали магазины спиртного убрать из продажи продукцию российских брендов и произведенные в России напитки. Об этом пишет The Philadelphia Inquirer.

На такой шаг некоторые губернаторы штатов решили пойти «в знак солидарности и поддержки народу Украины и как выражение общего отторжения к неспровоцированным действиям российского государства». Глава совета по сбыту алкоголя Тим Холден отметил, что мера оправданна «с учетом складывающего политико-экономического климата».

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Например, губернатор Огайо Майк Девайн распорядился запретить продажу водки «Русский стандарт», которая продается в штате под брендами Russian Standard Vodka и Green Mark Vodka. В продаже было около 6,4 тысячи бутылок водки этих марок.

Игроки рынка говорят, что исключение российских спиртных напитков из баров может быть «небольшим неудобством для некоторых, но национальные американские бренды, такие как Tito's из Техаса и водка местного производства, являются хорошими вариантами при смешивании напитков, для которых требуется водка».

Одна из крупнейших сетей финских супермаркетов S-ryhm тоже решила убрать из ассортимента российские товары. Исключат около 50 позиций, среди которых есть и продовольственные товары, пишет ТАСС. Финская торговая сеть Kesko тоже отказалась от продуктов из России.

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Платон Щукин
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