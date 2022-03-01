Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Крупнейшая шахта в Донецке оказалась обесточена в результате обстрела

В Донецке в результате обстрела в угольной шахте оказались заблокированы 33 горняка

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Крупнейшая в Донецке угольная шахта им. Засядько оказалась обесточена в результате обстрела. Об этом сообщает пресс-служба Министерства угля и энергетики Донецкой народной республики (ДНР), передает «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что в результате попадания снаряда под землей оказались заблокированы 33 горняка.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что три человека оказались под завалами дома в Донецке после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Там также заявили, что в результате попадания мины в одном из жилых домов начался пожар.

До этого мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что после обстрела украинских силовиков в городе были зафиксированы более 35 разрушений жилых домов и социальных учреждений. Ранения разной степени тяжести получили 16 мирных жителей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Минобороны России предупредило об ударе по технологическим объектам СБУ
Раскрыты подробности о сбитой ракете в российском регионе
В Европе признали собственный ущерб от санкций против России
Германия решила побыстрее отказаться от российского газа
Стройотрасль назвали спасением для российской экономики
Стали известны подробности нападения хакеров на крупнейшие российские компании
Евросовет серьезно проанализирует заявку Украины на членство в ЕС
Вероятную дату второго раунда переговоров России и Украины подтвердили
Финляндия разорвала отношения с РЖД
«Роскосмос» выставит Европе счет за убытки из-за «Спектра-РГ»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.