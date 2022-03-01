Крупнейшая шахта в Донецке оказалась обесточена в результате обстрела

Крупнейшая в Донецке угольная шахта им. Засядько оказалась обесточена в результате обстрела. Об этом сообщает пресс-служба Министерства угля и энергетики Донецкой народной республики (ДНР), передает «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что в результате попадания снаряда под землей оказались заблокированы 33 горняка.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что три человека оказались под завалами дома в Донецке после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Там также заявили, что в результате попадания мины в одном из жилых домов начался пожар.

До этого мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что после обстрела украинских силовиков в городе были зафиксированы более 35 разрушений жилых домов и социальных учреждений. Ранения разной степени тяжести получили 16 мирных жителей.