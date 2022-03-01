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В Донецке три человека оказались под завалами из-за обстрела со стороны ВСУ

Штаб теробороны ДНР сообщил о трех людях под завалами дома в Донецке, обстрелянного ВСУ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщил о том, что три человека оказались под завалами дома в Донецке в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация об этом опубликована в Telegram-канале штаба.

Сообщается, что украинские силовики возобновили обстрел Донецка. «Зафиксировано попадание украинских боеприпасов в Киевском районе по улице Рубцовская, 43. Разрушен дом, под завалами находятся три человека», — рассказали в штабе теробороны.

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Также, по данным организации, под обстрел попал жилой дом по улице Спартака, 45. В здании начался пожар.

Ранее стало известно, что в Горловке после обстрела со стороны украинских силовиков зафиксировано более 35 разрушений жилых домов и социальных учреждений. Ранения разной степени тяжести получили 16 мирных жителей.

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Алевтина Запольская
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