В Донецке три человека оказались под завалами из-за обстрела со стороны ВСУ

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщил о том, что три человека оказались под завалами дома в Донецке в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация об этом опубликована в Telegram-канале штаба.

Сообщается, что украинские силовики возобновили обстрел Донецка. «Зафиксировано попадание украинских боеприпасов в Киевском районе по улице Рубцовская, 43. Разрушен дом, под завалами находятся три человека», — рассказали в штабе теробороны.

Также, по данным организации, под обстрел попал жилой дом по улице Спартака, 45. В здании начался пожар.

Ранее стало известно, что в Горловке после обстрела со стороны украинских силовиков зафиксировано более 35 разрушений жилых домов и социальных учреждений. Ранения разной степени тяжести получили 16 мирных жителей.