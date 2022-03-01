Минобороны России опубликовало кадры операции на Украине

Министерство обороны России опубликовало ролик с действиями подразделений спецназа во время специальной операции на Украине. Соответствующее видео поступило в распоряжение «Ленты.ру».

На кадрах, снятых изнутри вертолета, видны российские военные с оружием. Воздушные аппараты пролетают над домами, после чего военнослужащих показывают уже на земле.

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России нанесли высокоточным оружием воздушного и морского базирования удар, уничтоживший два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Переговоры России и Украины прошли 28 февраля. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский.