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Минобороны России опубликовало кадры операции на Украине

Минобороны опубликовало видео действий спецназа России во время спецоперации на Украине

Министерство обороны России опубликовало ролик с действиями подразделений спецназа во время специальной операции на Украине. Соответствующее видео поступило в распоряжение «Ленты.ру».

На кадрах, снятых изнутри вертолета, видны российские военные с оружием. Воздушные аппараты пролетают над домами, после чего военнослужащих показывают уже на земле.

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России нанесли высокоточным оружием воздушного и морского базирования удар, уничтоживший два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО Украины.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Переговоры России и Украины прошли 28 февраля. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский.

Никита Абрамов
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