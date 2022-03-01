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Колонна машин миссии ОБСЕ покинула Донецк и Луганск

Представители ДНР сообщили об эвакуации миссии ОБСЕ из ДНР и ЛНР

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Колонна машин миссии ОБСЕ в Донбассе покинула Донецк и Луганск, сообщил ТАСС руководитель представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

«Все машины ОБСЕ покидают Донецк», — сообщил Якубов.

Аналогичное сообщение было получено из Луганской народной республики (ЛНР). По информации ТАСС, колонна направляется в российский город Каменск-Шахтинский Ростовской области. Представители миссии уведомили об эвакуации 24 февраля.

22 февраля ОБСЕ призвала Россию немедленно отменить признание ДНР и ЛНР. В заявлении отмечается, что решение РФ является нарушением международного права и основополагающих принципов ОБСЕ, а также противоречит минским договоренностям.

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Дмитрий Сотак
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