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Стала известна дата второго раунда переговоров России и Украины

RT: второй раунд переговоров России и Украины пройдет 2 марта в районе Беловежской пущи

Фото: Сергей Холодилин / BelTA / Reuters

Стала известна дата второго раунда переговоров делегаций России и Украины — он пройдет 2 марта в районе Беловежской пущи. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает RT.

Первый раунд переговоров между представителями Москвы и Киева состоялся 28 февраля и продолжался более пяти часов. Делегации договорились встретиться в «ближайшие несколько дней» после консультаций в столицах своих государств.

Сообщается, что в ходе переговоров Россия заявила о необходимости денацификации Украины, признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в границах Донецкой и Луганской областей, а также закрепления на уровне парламента внеблокового статуса страны и проведения соответствующего референдума.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остался недоволен результатами переговоров с Москвой. По его словам, они не привели к нужному Киеву итогу.

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Алиса Реброва
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