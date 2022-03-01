Стала известна дата второго раунда переговоров России и Украины

Стала известна дата второго раунда переговоров делегаций России и Украины — он пройдет 2 марта в районе Беловежской пущи. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает RT.

Первый раунд переговоров между представителями Москвы и Киева состоялся 28 февраля и продолжался более пяти часов. Делегации договорились встретиться в «ближайшие несколько дней» после консультаций в столицах своих государств.

Сообщается, что в ходе переговоров Россия заявила о необходимости денацификации Украины, признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в границах Донецкой и Луганской областей, а также закрепления на уровне парламента внеблокового статуса страны и проведения соответствующего референдума.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остался недоволен результатами переговоров с Москвой. По его словам, они не привели к нужному Киеву итогу.