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Стало известно о требованиях России на переговорах с Украиной

Москва на встрече с Киевом потребовала денацификации и закрепления внеблокового статуса

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На переговорах, состоявшихся на белорусско-украинской границе в Гомельской области, Москва выдвинула Киеву ряд требований. Подробности стали известны РИА Новости.

В частности, Россия заявила о необходимости денацификации Украины, признании Донецкой и Луганской народных республик в границах Донецкой и Луганской областей, а также закрепления на уровне парламента внеблокового статуса страны и проведения соответствующего референдума.

Встреча сторон состоялась в понедельник, 28 февраля, в засекреченной локации под кодовым названием «домик рыбака» на берегу реки Припять. Его месторасположение не раскрывалось из соображений безопасности.

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Российскую делегацию возглавил помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД России Андрей Руденко, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, заместитель министра обороны Александр Фомин. Среди участников украинской делегации — министр обороны страны Алексей Резников, глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия и советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

По итогам мероприятия Подоляк рассказал, что стороны смогли определить ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. С ним согласился Мединский, отметив, что участники переговоров нащупали точки, на которых их позиции могут впоследствии совпасть.

В результате делегации не смогли прийти к конкретному решению кризиса вокруг Донбасса. Стороны, однако, договорились продолжить контакты после консультаций в Москве и Киеве. По некоторым данным, второй раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться на территории Белоруссии в среду, 2 марта.

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Варвара Кошечкина
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