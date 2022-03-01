Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Названа возможная дата второго раунда переговоров России и Украины

Второй раунд российско-украинских переговоров может состояться в Белоруссии 2 марта

Фото: Sergei Kholodilin / Reuters

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться на территории Белоруссии в среду, 2 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Как рассказали украинским порталам источники в дипломатических кругах, на первом этапе переговоров Россия потребовала денацификации Украины, а также признания ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей.

Переговоры российской и украинской сторон в Белоруссии завершились вечером 28 февраля. Они длились более пяти часов. По итогам делегации договорились о возможности встретиться в «ближайшие несколько дней» после консультаций с лидерами своих государств.

Позже президент Украины Владимир Зеленский назвал первый раунд переговоров не принесшим нужного результата, но пообещал отправить дипломатов вновь.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Европе выбрали российские банки для отключения от SWIFT
Грузия отреагировала на решение Зеленского отозвать посла
В «Аталанте» рассказали об отношениях российского игрока клуба с украинским
Минобороны объявило о полном блокировании выхода ВСУ к Азовскому морю
ЕС призвали усилить возможности сдерживания для избежания войны
Атаковавшую территорию России украинскую ракету сбили силы ДНР
В российском городе сотрудника вневедомственной охраны осудили за убийство
В США раскрыли причины начала Россией спецоперации на Украине
Стало известно о требованиях России на переговорах с Украиной
Мужчина самостоятельно принял роды у жены на обочине дороги
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.