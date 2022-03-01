Названа возможная дата второго раунда переговоров России и Украины

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться на территории Белоруссии в среду, 2 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Как рассказали украинским порталам источники в дипломатических кругах, на первом этапе переговоров Россия потребовала денацификации Украины, а также признания ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей.

Переговоры российской и украинской сторон в Белоруссии завершились вечером 28 февраля. Они длились более пяти часов. По итогам делегации договорились о возможности встретиться в «ближайшие несколько дней» после консультаций с лидерами своих государств.

Позже президент Украины Владимир Зеленский назвал первый раунд переговоров не принесшим нужного результата, но пообещал отправить дипломатов вновь.