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В Кремле прокомментировали переговоры России и Украины

Песков заявил, что Путину доложили об итогах российско-украинских переговоров

Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Президенту России Владимиру Путину доложили об итогах российско-украинских переговоров, которые состоялись 28 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Безусловно, президенту доложено. Мединский доложил лично и, кроме того, письменно», — сказал представитель Кремля.

На данный момент, по словам Пескова, еще рано давать какие-либо оценки прошедшим переговорам. Для начала их стоить проанализировать, а уже затем думать о перспективе, добавил он.

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Переговоры России и Украины прошли 28 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов.

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Никита Абрамов
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