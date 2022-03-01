В Кремле прокомментировали переговоры России и Украины

Президенту России Владимиру Путину доложили об итогах российско-украинских переговоров, которые состоялись 28 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Безусловно, президенту доложено. Мединский доложил лично и, кроме того, письменно», — сказал представитель Кремля.

На данный момент, по словам Пескова, еще рано давать какие-либо оценки прошедшим переговорам. Для начала их стоить проанализировать, а уже затем думать о перспективе, добавил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Переговоры России и Украины прошли 28 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов.