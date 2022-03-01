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Атаковавшую территорию России украинскую ракету сбили силы ДНР

Глава ДНР Пушилин рассказал, что силы республики сбили летевшую в Россию ракету «Точка-У»

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Противовоздушной обороне Донецкой народной республике (ДНР) удалось сбить атаковавшую территорию России украинскую ракету «Точка-У». Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Били не по нашей территории, это было нацелено на территорию РФ», — объяснил политик. Он подтвердил, что сбитый ранее снаряд был начинен фосфором, и сравнил подобное оружие с временами войны в Югославии.

О применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) снарядов с содержанием фосфора заявили также в Минобороны России. Представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков указал, что ВСУ использует эти боеприпасы в пригородах Киева, вблизи аэродрома Гостомель.

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Ранее СМИ сообщали о поразившей российский военный аэродром в Миллерово ракете украинских сил «Точка-У». Такой же ракетой выстрелили по одному из районов Донецка.

Народная милиция ДНР тем временем отчиталась, что к вечеру 1 марта завершит окружение занятого украинцами Мариуполя. Жителям города предоставили безопасные коридоры для отъезда.

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Дмитрий Настасьев
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