Жителям Пскова впервые покажут подлинные эскизы Николая Рериха

Подлинные эскизы работ известного русского художника Николая Рериха впервые покажут на выставке в Пскове, посвященной Анастасиевской часовне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

Так, на выставке «Сброшенная с пьедестала. Спасти нельзя оставить» в музейном комплексе «Двор Постникова» жителям Пскова будут впервые показаны подлинные эскизы Николая Рериха, созданные для Анастасиевской часовни. Отмечается, что посетители получат возможность окунуться в атмосферу 1970-х годов, посмотреть фотохронику перемещения часовни, ознакомиться с уникальными документами, письмами и реставрационными материалами, рассказывающие о спасении памятника.

«Часть материалов на выставку были предоставлены партнерами музея: Государственный Русский музей, комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области, АНО "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)", Благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих», -— добавили в пресс-службе.

Анастасиевская часовня, расположенная на месте каменной, которая была возведена в начале XVIII века, является памятником федерального значения. Так, в ней сохранились уникальные настенные росписи иконописца-реставратора Григория Чирикова от 1913 года, созданные по эскизам художника Николая Рериха. Ученые называют часовню уникальным памятником архитектуры и монументальной живописи. На фресках отражена идея заступничества от любых опасностей, а сам сюжет представляет образ духовного мира, в который вписан город, находящийся за стенами.

Ранее в марте сообщалось о том, что в Архангельске в преддверии 350-летия Петра I пройдет серия бесплатных экскурсий. Мероприятия организуют краеведческий музей города и региональный штаб молодежных трудовых отрядов.