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Рогозин сыронизировал над идеей Европы запускать спутники без России

Рогозин заявил, что ЕКА запустит спутники на своих ракетах, когда они у них появятся
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале оценил идею Европейского космического агентства (ЕКА) запускать спутники, запланированные к пускам на российских «Союзах», на собственных ракетах.

«После отмены запусков "Союзов" Европейское космическое агентство может запустить европейские спутники на своих ракетах... тогда, когда они у них появятся», — сыронизировал глава госкорпорации.

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Рогозин также предположил, что Европа «удивилась», когда руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс сообщила о продолжении сотрудничества Национального управления США по аэронавтике и «Роскосмоса» в штатном режиме. «Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу», — вспомнил он цитату из советского фильма.

Европейское космическое агентство пояснило, что изучает возможность использования европейских ракет для вывода на орбиту спутников, которые планировалось запускать на российских «Союзах». Речь идет о системах, уже находящихся в эксплуатаци, а также перспективных Vega C и Ariane 6.

Соответствующее заявление ЕКА поступило после того, как 26 февраля Рогозин заявил, что «Роскосмос» в ответ на санкции Евросоюза приостановит сотрудничество с Европой по запускам ракет «Союз-2» с Куру и отзовет свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет, из Французской Гвианы.

Марина Совина
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