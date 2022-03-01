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Румыния призвала срочно укрепить восточный фланг НАТО из-за ситуации на Украине

Президент Румынии Йоханнис: кризис на Украине влияет на безопасность фланга НАТО
Клаус Йоханнис

Клаус Йоханнис. Фото: Christoph Hardt / Globallookpress.com

Ситуация на Украине отражается на безопасности восточного фланга НАТО и всего Евроатлантического региона, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, об этом говорится на сайте главы государства.

Политик указал внимание других стран на то, что кризис сильно влияет на ситуацию в сфере безопасности на восточном фланге альянса. По мнению Йоханниса, тревожная обстановка складывается, в том числе, на Черном море и на всем евроатлантическом пространстве.

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В связи с этим нужно ускорить процесс создания боевой группы НАТО в Румынии как меры по дополнительному укреплению позиции сдерживания и обороны в регионе, считает президент. Он указал на срочность этого вопроса и призвал союзников направить в страну дополнительное количество войск и техники. Он также предложил сделать из Румынии хаб для распределения гуманитарной помощи Украине.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

Марина Совина
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